Москва, 1 апреля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Ни о каком дефиците сахара в РФ не может быть и речи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал соответствующую экспертную дискуссию по этому поводу.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Можно сказать совершенно однозначно — ни о каком дефиците сахара речи быть не может. Производители сахара, очевидно, рассчитывают на поддержку от государства в виде субсидий, а рост цен в 2020 году по факту является возвращением к ценам предыдущего периода, — сказал Даниленко. — Производители сахара отгружают продукт в объеме, достаточном для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Никакой необходимости делать запасы впрок нет. А те, кто заявляет о перебоях в поставках, просто создают искусственный ажиотаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности в РФ дефицита сахара высказался экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.