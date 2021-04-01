Москва, 1 апреля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Когда российские чиновники заявляют о том, что в стране не ожидается дефицита сахара, можно спорить на что угодно, что будут и дефицит, и дороговизна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал заверения Минсельхоза о том, что дефицита сахара в РФ не предвидится.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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«Ну, это вообще сказка. Если чиновники говорят о том, что все будет хорошо, что не будет роста цен, девальвации рубля, дефицита и кризиса, то это означает, что пора запасаться валютой и готовиться к финансовым потрясениям и кризисам, — сказал Жуковский. — Жители РФ — люди неглупые. Они помнят, как им обещали, что роста цен на бензин и ЖКХ не будет. И понятно, что Минсельхоз должен теперь что-то говорить. И конечно, он не может сказать, что макроэкономическая политика душит внутреннего товаропроизводителя, а девальвация и открытые рынки провоцируют вывоз за рубеж сырья и поднятие внутренних российских цен. Он не скажет, что режим санкций и контрсанкций спровоцировал рост и локальный товарный дефицит».

Как констатировал Жуковский, Минсельхоз обязан делать хорошую мину при плохой игре.

«Чиновники будут говорить, что никаких поводов для товарного дефицита нет. А товарный дефицит реально есть, потому что все эти заморозки конечной цены не учитывают структуру себестоимости и формирования издержек. И получается, что заморозка цен оборачивается тем, что идет придержание продовольствия на складах, — сказал Жуковский. — Поэтому мелкие и средние товаропроизводители будут банкротиться, отпуск продовольствия со складов будет придерживаться, а торговые сети будут замораживать цену на какие-то отдельные категории товаров (например сахар и масло), но при этом повышать на курятину, овощи и фрукты. Иными словами, замораживание цен будет компенсироваться повышением стоимости других товарных позиций».

По словам Жуковского, все дело в том, что макроэкономическая политика правительства целиком и полностью разбалансирована.

«Она не структурирована. В ней нет цели сделать внутреннее производство доходным и рентабельным, — убежден экономист. — Если министерство сельского хозяйства заявило, что никакого товарного дефицита сахара нет и цены будут стабильными, то можно спорить на что угодно, что мы получим и дефицит, и задержку поставок, и рост цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том будет, ли дефицит сахара, высказался экономист Вячеслав Чеглов.