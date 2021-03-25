Владимир, , 12:45 — REGNUM Состояние здоровья отбывающего срок в колонии во Владимирской области блогера Алексея Навального оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что 24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный.

«По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили Навального с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого, сообщили, что осужденный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии.

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