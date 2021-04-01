Москва, 1 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Минздрав РФ одобрил применение препарата под названием «КОВИД-глобулин», разработанного лабораторией «Нацимбио» Ростеха и предназначенного для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

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«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что разработанный «Нацимбио» препарат стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 подобного типа.

Для создания «КОВИД-глобулина» власти Москвы передали Ростеху около 2,5 тонны плазмы крови переболевших жителей столицы.