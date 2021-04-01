Москва, , 15:10 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года на вторичном авторынке России было продано на 1,8% меньше автомобилей, чем год назад за аналогичный период. Об этом сообщается в отчёте специалистов издания «Авито Авто».

Подержанные автомобили Paul Sableman

Согласно данным отчёта, средняя цена машин с пробегом в стране по итогам трёх первых месяцев 2021 года составила 320 тыс. рублей. Это на 6,7% больше, чем в предыдущем квартале, а также на 14,3% больше, чем годом ранее.

В первом квартале дороже всего машины с пробегом стоили в Москве и Подмосковье — 500 тыс. рублей. Немного ниже стоимость таких автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 445 тыс. рублей. В Новосибирской области средняя цена на подержанные авто равна 399 тыс. рублей.

А вот лидером по самой низкой средней цене на подержанные машины является Алтайский край. Здесь средняя цена таких машин составляет всего 205 тыс. рублей.

Напомним, в феврале текущего года на московском вторичном рынке было куплено 20,8 тыс. единиц легковых машин — на 3,1% меньше, чем год назад.

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