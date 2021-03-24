Варшава, , 12:31 — REGNUM 23 марта Институт исследования автомобильного рынка Польши обнародовал данные о средних ценах на подержанные автомобили в республике. Из них следует, что в феврале 2021 года средняя цена на указанную категорию автомобилей выросла на 15% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщает Polskie Radio.

В среднем за подержанную легковую машину в Польше в феврале нужно было заплатить 5 900 долларов США, хотя в феврале 2020 года эта сумма составляла около 5 100 долларов, что ниже на 15%.

По мнению директора Института исследования автомобильного рынка Польши Войцеха Джевецкого, рост цен на автомобили связан с растущим спросом, поскольку люди избегают общественного транспорта из-за пандемии коронавируса.

С другой стороны, по мнению Джевецкого, на это могло повлиять и то, что во время пандемии сократился частный импорт подержанных автомобилей в республику.