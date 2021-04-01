Мурашко заявил о поступлении «ЭпиВакКороны» в пункты вакцинации
Москва, 1 апреля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В пункты вакцинации начала поступать ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»
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"Сегодня в основном доступная вакцина «Спутник V», а также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», — сказал Мурашко.
По его словам, в министерстве ожидают выхода в гражданский оборот препарата «КовиВак» «уже для использования».