Москва, 1 апреля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В пункты вакцинации начала поступать ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

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"Сегодня в основном доступная вакцина «Спутник V», а также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», — сказал Мурашко.

По его словам, в министерстве ожидают выхода в гражданский оборот препарата «КовиВак» «уже для использования».