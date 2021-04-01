Вена, 1 апреля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Полноценный доступ ко всей необходимой информации о вакцине от COVID-19 «Спутник V» получен Австрией от российской стороны. Об этом 1 апреля рассказал российский посол в Вене Дмитрий Любинский в эфире австрийской радиостанции «О-1».

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

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«Австрийская команда переговорщиков получила полноценный доступ к необходимой информации от российской стороны», — сказал он.

Также российский посол в Австрии отметил, что сторонами было подписано специальное соглашение о безопасности данных в данном вопросе.

«В распоряжении находятся и обрабатываются все необходимые данные в таком же объеме, как и для европейского регулятора EMA (Европейское агентство лекарственных средств — ред.)», — добавил Любинский.

Кроме того, он уточнил, что, как ожидается, документы о поставке австрийской стороне российского препарата могут быть подписаны уже к середине апреля.

«Я исхожу из того, что с самого начала интерес наших австрийских партнеров был в том, чтобы поставки начались уже в апреле. Это значит, я бы сказал, что самое позднее до середины апреля все документы должны быть готовы к подписанию», — ответил он, отвечая на вопрос о том, когда ожидается окончательное решение о закупке «Спутника V» австрийской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» следует скорее начать в Австрии, не дожидаясь решения EMA.