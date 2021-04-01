Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за паводка, при наихудшем сценарии, могут попасть в зону подтопления 95 населённых пунктов с 9,6 тыс. жителями. Об этом 1 апреля сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области (по гражданской обороне и защите населения) Евгений Мусиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Мусиенко, зима 2020−2021 года была такой же, а по некоторым показателям хуже той, что была в 2013 году, после которой весной была подтоплена часть Ленобласти. В этом году, если развитие событий пойдет по аналогичному сценарию, в зону подтопления могут попасть до 95 населенных пунктов с общей численностью населения 9,6 тыс. человек, а также 51 участок автомобильных дорог, четыре социально значимых объекта, шесть объектов экономики и шесть объектов жизнеобеспечения.

Представитель МЧС отметил, что в 2013 году в зоне подтопления оказались 23 населенных пункта, это более 780 домов, в которых проживали 1,4 тыс. человек.

«Сравнивая с 2013 годом, все те параметры, которые подлежат оценке, идентичны, а по некоторым моментам превосходят те показатели, которые были в 2013 году. Средняя температура была в 2−2,5 раза холоднее, чем в 2013 году, что не может положительно сказаться на ходе развития текущей обстановки, — отметил Мусиенко. — Рассчитывать на безаварийный пропуск половодья не приходится».

Уже есть ряд заявок по подтоплению районов — из Кировского и Тосненского районов Ленобласти. Пока причины локальные — засорение труб под дорогами местного значения.

«Руку держим на пульсе. Ссылаясь на прогноз развития весеннего половодья, у нас в этом году пики — вторая-третья декада апреля», — подытожил он.