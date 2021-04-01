Москва, 1 апреля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В России никогда нельзя будет отказаться от ношения медицинских масок. Об этом 1 апреля заявил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Никогда», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пояснив, что эти меры необходимы для профилактики не только коронавируса, но и обычного гриппа.

«У нас каждую осень приходит грипп. Это (ношение медицинских масок — прим. ИА REGNUM) должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого? Непосильно искривляется позвоночник от тяжести? Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну приходит вирус гриппа. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь? Надо носить маски», — заявил Онищенко.