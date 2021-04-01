Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, каким будет апрель, передает корреспондент ИА REGNUM. В ближайшие три дня в городе и в Ленинградской области будет прохладно, местами пройдет снег. Начиная с понедельника, 5 апреля, воздух начнет прогреваться не только днем, но и ночью, пояснил 1 апреля Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, весна

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По его словам, после холодного марта в обоих регионах ожидается теплый апрель. Однако в первые несколько дней второго месяца весны в Петербурге и Ленобласти местами могут пройти осадки в виде снега.

«Сейчас дневные температуры +4,9 градусов, с понедельника, 5 апреля температура будет выше. Ночью температура будет положительной, — отметил Колесов. — Прогноз говорит о том, что предстоящий апрель будет тёплым, аномалия температуры воздуха будет в районе +1 …2 градусов. Будет довольно много осадков, от 110−150% (от нормы)».

Уже на первой полной неделе апреля днем температура воздуха будет в районе +6…11 градусов, «ниже не должно быть». А во вторую-третью декаду месяца будет +13…18 градусов. В ночные часы температура воздуха повысится до +1…6 градусов. При этом синоптик не исключает, что холода еще могут могут вернуться.

Помимо этого Колесов уточнил, что в Ленобласти в настоящий момент идет активное разрушение льда. Например, на Ладожском озере на 50% он уже плавучий. Выходить на такой лёд опасно. Кроме того, в регионе начала подниматься вода в реках, ожидается подтопление территорий в конце апреля.