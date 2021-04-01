Пенза, 1 апреля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Пензе началась вакцинация от коронавируса ветеранов Великой Отечественной войны и лиц старше 80 лет на дому. В числе первых иммунизацию прошел 97-летний участник войны Степан Степанович Куликов.

Pnzreg.ru 97-летний участник войны Степан Степанович Куликов ставит прививку против коронавируса

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К ветерану 1 апреля приехала мобильная бригада медиков городской поликлиники №2. Затем в вакцинации на дому приняла участие 88-летняя Алевтина Александровна Кузнецова.

По словам замглавврача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирины Мартиной, выезд на дом осуществляется к маломобильным группам населения, а также к ветеранам Великой Отечественной войны и лицам старше 80 лет, которые самостоятельно не могут прийти в пункт вакцинации. Сотрудники лечебных учреждений предварительно обзванивают их и предлагают определить дату, время визита мобильной медгруппы. Перед прививкой пациентов осматривают и уточняют наличие противопоказаний.

ИА REGNUM ранее сообщало, 30 марта из клинической больницы №4 в Пензе выписали 104-летнюю местную жительницу. Женщина проходила лечение от COVID-19 в больнице вместе с инфицированными дочерью и зятем.

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