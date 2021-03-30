Пенза, , 08:20 — REGNUM В Пензенской области до 30 апреля продлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

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В документ внесены изменения. Так, работодателям рекомендовано осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу. Неработающиму населению в возрасте от 65 лет, а также гражданам, имеющим ряд заболеваний, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптек в период с 09.00 до 12.00.

ИА REGNUM ранее сообщало, 29 марта в правительстве Пензенской области произошли кадровые изменения. Как отметил врио губернаторо Олег Мельниченко, все решения носят абсолютно промежуточный характер.

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