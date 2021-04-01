Москва, 1 апреля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Компания Opel представила в России новый городской компактвэн Opel Combo Life. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба компании.

Opelrussia Opel Combo Life

Новинка предназначена для ведения бизнеса и для семейных путешествий. В дилерских центрах модель появится 26 апреля. Стоимость Combo Life будет составлять от 1 334 000 рублей. Производится новый Opel Combo Life будет на калужском заводе «ПСМА Рус».

Внутри новой модели могут разместиться до пяти человек. При этом для пассажиров предусмотрены три раздельных мультифункциональных задних сиденья.

Объём багажника новинки составляет 675 литров, однако при сложенных креслах второго ряда его можно увеличить до 3000 литров.

Компактвэн оснащён обогревом лобового стекла, подогревом передних кресел, боковыми зеркалами с обогревом и функцией электроскладывания, а также защитой картера двигателя.

Под капотом новинки стоит бензиновый двигатель объёмом 1,6 л мощностью 115 «лошадей». Также в линейку силовых агрегатов входит 1,6-литровый турбомотор производительностью 90 л. с.

Напомним, в России представлен пикап Isuzu D-Max нового поколения.

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