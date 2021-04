Москва, , 10:41 — REGNUM Компания Skoda представила в России модель Octavia с новыми двигателями. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Теперь силовая линейка Octavia в России пополнилась четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 MPI, который теперь выступает в качестве базового агрегата, а также 190-сильным турбированным мотором на 2,0 л.

Мотор 1.6 MPI развивает 110 л. с. и идёт в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Стоимость начальной версии Active Plus с таким мотором равна 1 473 000 рублей, средняя комплектация Ambition Plus стоит от 1 563 000 рублей, а максимальная Style Plus — от 1 764 000 рублей.

Octavia с турбомотором 2.0 TSI получила в качестве трансмиссии семиступенчатый «робот». Доступен этот двигатель в комплектациях Ambition Plus и Style Plus, стоимость которых составляет от 1 929 000 и 2 130 000 рублей.

Напомним, в начале марта Skoda представила Octavia Pro 2021 модельного года с увеличенной колёсной базой.

