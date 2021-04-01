В Кремле посоветовали Познеру отмечать день рождения в России
Москва, 1 апреля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В администрации президента РФ решительно осудили действия грузинских активистов, которые устроили акции протеста в связи с приездом в республику российского телеведущего Владимира Познера. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков добавил, что «в Грузии опасно для российских граждан».
Как сообщало ИА REGNUM, российский телеведущий Владимир Познер в ночь на 1 апреля приехал отмечать свой 87-й день рождения в Грузию. В столице республики, где в одном из ресторанов у него был запланирован ужин, он столкнулся с активистами ряда грузинских общественных организаций, которые устроили акцию протеста.
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Недовольство активистов было связано с комментариями Познера по Абхазии, которые в Грузии сочли подрывающими «территориальную целостность» республики. Некоторое время спустя российский телеведущий покинул Грузию. Вместе с ним покинули страну ещё около 50 человек.