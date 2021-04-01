Тбилиси, , 03:03 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Познер столкнулся с гражданскими активистами в столице Грузии, прибыв туда отмечать свой 87-й день рождения, сообщило 1 апреля агентство Sputnik.

Жители Тбилиси вышли к ресторану в центре города накануне праздничного банкета. Они сорвали ужин телеведущего, сообщив в Инспекцию труда о нарушении комендантского часа отелем-рестораном, самим Познером и его гостями. Напомним, предприятиям общественного питания в Грузии запрещено работать после девяти часов вечера и до пяти утра.

Недовольство активистов было связано с комментариями Познера по Абхазии, которые в Грузии сочли подрывающими «территориальную целостность» республики.

Владимир Познер во время и после инцидента не стал комментировать акцию в Тбилиси, связанную с его приездом.

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