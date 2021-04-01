Москва, 1 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе III Национального конгресса с международным участием «Инфекции. Год с COVID-19: итоги» заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, кандидат биологических наук Инна Должикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«По состоянию на 31 марта 2021 года более 10 млн комплектов вакцины введено в граждански оборот», — сказала Должикова.

По её словам, согласно состоянию на ту же дату, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в 58 странах мира.