Таллин, 1 апреля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Приехавшего в командировку по рабочим вопросам в Санкт-Петербург работника адвокатского бюро Эстонии Кристиана Тейдера больше всего поразило спокойное отношение россиян к коронавирусу. Об этом он рассказал на странице сообщества «Таллиннцы» в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Таллинец сдал полный тест на кровь в одной из местных частных клиник, отметив оперативность получения результатов.

«Хотел сдать кровь, сдал по 45 показателям (ежегодный скрининг для профилактики в мои 53 года), в Эстонии нет шанса сдать хоть 5 анализов по своему желанию в течение хрен знает какого времени и еще хрен знает за какие деньги. Направление дали бесплатно. Кровь взяли в течение получаса. Анализы будут уже завтра, цена 52 евро всего и без вопросов, зачем мне это надо», — делится эмоциями Тейдер.

По его словам, даже врачи относятся к коронавирусу спокойно: «Врачей спрашиваю про ковид — улыбаются, говорят: «Ну да, у некоторых течение тяжелое, но ковидников не больше, чем в другое время гриппозников было, и смертность тоже по факту не особо больше, чем от гриппа, больше умирают от возраста, а теперь еще многие погибают от запущенных в итоге страха перед ковидом других болезней».

Приезжего из Эстонии поразили толпы на улицах Санкт-Петербурга: «Народа — толпы мегаполисные, масок ни у кого не вижу второй день, за редким исключением, дистанции между людьми никакой вообще нет, все ходят, никто замертво не падает (это при 5% вакцинированных), скорые помощи не мечутся по городу — всё как до ковида».