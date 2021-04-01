Бостон, США, 1 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 113:108.

Cristina Ruiz Unnika Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, записавший на свой счёт 36 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» идёт на 18-м месте.

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