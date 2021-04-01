Нью-Йорк, США, , 11:51 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 120:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, записавший на свой счёт 31 очко.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Кевин Портер, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 29-м месте.

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