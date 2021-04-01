Москва, 1 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 383 человека, сообщает 1 апреля оперативной штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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"Зафиксировано 383 летальных исхода», — рассказали в штабе.

Общее число летальных исходов у ковид-пациентов в России достигло 99 233.

За сутки справились с ковидом и выздоровели 10 247 человек.