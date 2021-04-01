Москва, 1 апреля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Сегодня ЕС у разбитого корыта: линия давления на Россию желаемых результатов не дала, возможности политического влияния на Москву сократились, в российском обществе всё более широко распространяются антизападные настроения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 1 апреля, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помеха

Как сообщалось, российская сторона проявила агрессию в отношении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, когда он прибыл с визитом в Москву в начале февраля. Так сам Боррель в интервью телеканалу France 24 объяснил высылку из РФ трёх европейских дипломатов.

«Вместо того чтобы сделать правильные выводы, верховный представитель ЕС по иностранным делам вновь пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Мол, нельзя было высылать западноевропейских дипломатов тогда, когда он, сам Боррель (!), приезжал в Россию. А участвовать в несогласованных с российскими властями акциях протеста, а фактически — беспорядках, накануне его визита им можно было?

В том-то всё и дело, что в силу своего расистского подхода еврочиновники считают, что они и их представители могут делать в России и с Россией всё, что им заблагорассудится, а вот Москва в отношениях с ЕС должна выверять каждый шаг!

Плохо во всей этой истории то, что, обвиняя Россию в «агрессивности», Боррель подводит базу под новые агрессивные действия ЕС в отношении нашей страны.

Понятно, что после 1990-х годов Брюсселю трудно смириться с качественными изменениями во внешней политике России.

И пока там не признают, что вести дела с Россией надо уважительно и на равных, отношения по линии Россия — ЕС так и будут находиться «в мертвой точке».

А с теми, кто это признаёт, в том числе в Европе, они будут взаимовыгодно развиваться», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

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