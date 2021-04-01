Брюссель, , 08:18 — REGNUM Российская сторона проявила агрессию в отношении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, когда он прибыл с визитом в Москву в начале февраля. Так сам Боррель в интервью телеканалу France 24 объяснил высылку из РФ трёх европейских дипломатов, которые участвовали в несогласованных акциях протеста.

По словам Борреля, он отправился в российскую столицу, чтобы проверить отношение Москвы к ЕС, и получил «ясный» и «агрессивный» ответ.

«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии», — подчеркнул он.

Боррель добавил, что подобных инцидентов не должно быть в отношениях между странами, которые стремятся поддерживать хорошие связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Боррель прибыл с визитом в Москву, а днём позже российский МИД объявил о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в несогласованных митингах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение по дипломатам и визит Борреля не связаны между собой.

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