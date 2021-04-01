Москва, , 12:06 — REGNUM Рекомендации по поводу того, как подготовиться к экзамену на водительские права по новым правилам в России, дали эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто». Об этом они сообщили 1 апреля в интервью РИА Новости.

Эксперты советуют начинать подготовку к экзамену зимой, а сдавать весной или летом.

«Весна и лето — лучшее время для сдачи на права. Тем, кто готовился зимой и ранней весной, сухие дороги без снега и луж, а также длинный световой день помогут пройти испытания «городом» без сильных затруднений. Нет смысла откладывать получение прав до осени или зимы, сдать в непогоду будет куда сложнее», — отметили эксперты.

Кроме того, для того, чтобы успешно сдать экзамен на права стоит хорошо изучить район, где проходят испытания. Для этого необходимо больше практиковаться ездить с инструктором. Эксперты отметили, что «экзаменационный» район не держат в секрете, хотя маршрут до экзаменов водителям не сообщают.

Для того, чтобы увереннее чувствовать себя на экзамене, эксперты также рекомендую менять автомобили и ездить в разное время суток.

Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Так, согласно новым правилам, водителям не придётся сдавать так называемую «площадки». Сдача экзамена будет проходить в присутствии сотрудника Госавтоинспекции в условиях реального вождения на дорогах в городе.

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