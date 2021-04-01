Москва, , 08:27 — REGNUM В России разработали автоматизированную систему сдачи экзаменов на водительские права, сообщает RT со ссылкой на Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис.

Отмечается, что теоретическую часть экзамена разработчики предложили сдавать с помощью VR-технологий. Так, экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды.

Геймификация процесса приёма экзамена даёт возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции. Использование VR позволит сделать экзамен прозрачным, поскольку воспользоваться шпаргалкой в симуляции будет невозможно, считают разработчики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Так, из экзамена исключили так называемую площадку, кроме того, вводится единый практический экзамен в городе для категорий B, С и D продолжительностью 30 минут.

Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе.

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