Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области вакциной от «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») привилось 71 864 человека, из них закончили прививочный цикл 48 735 человек. Об этом 1 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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В медицинские организации Ленобласти поставлено 93 822 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак». Привито всего по региону, с учётом поставок вакцины в медсанчасть №38 ФМБА России в городе Сосновый Бор, 71 864 человека, в том числе 3220 медицинских работников, 2310 сотрудника образования, 974 сотрудника соцзащиты, 1685 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 48 735 человек (67,8% от всех привитых), — отметили в ведомстве. — В предыдущие сутки привито 3 875 человек, в том числе 1454 человека закончили вакцинацию».