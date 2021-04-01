Мемфис, США, 1 апреля 2021, 11:48 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 111:107.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, записавший на свой счёт 36 очков.
В составе «Юты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Майк Конли, набравший 26 очков.
«Юта» одердала седьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» идёт на 17-м месте.
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