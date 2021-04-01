Москва, 1 апреля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Пусть с правомерностью подобного выражения политических позиций и личных эмоций разбираются грузинские правоохранительные органы, но такие действия в отношении частного лица, во-первых, отвратительны, а во-вторых, и это главное, — бесполезны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 1 апреля, комментируя визит журналиста Владимира Познера в Грузию.

Цитаата из видео на YouTube Протест из-за визита журналиста Познера в Тбилиси

Как сообщалось, телеведущий Владимир Познер сегодня, 1 апреля, улетел из Тбилиси, куда он прилетел 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения.

«Провозглашение Абхазией и Южной Осетией своей независимости от Грузии — это свершившийся факт. Народы этих стран осуществили своё право на самоопределение, предусмотренное документами ООН.

В Грузии по этому поводу могут оставаться при своём мнении, но ни для Сухума, ни для Цхинвала это на деле ничего не меняет. Для них независимость важнее тех неудобств, которые приносит им обструкция со стороны Тбилиси.

Но и для самого Тбилиси эта обструкция уже приносит и будет далее приносить свои неудобства.

Всё это, однако, имеет отношение к межгосударственным отношениям. При чём тут частное лицо с его личным мнением?

Надеюсь, что после такой выходки в отношении иностранного гостя в Тбилиси в начинающийся туристический сезон многие граждане России дважды подумают, прежде чем решить ехать в Грузию», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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