Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, Познер убыл из страны в 06:00 по местному времени (05:00 мск). Сообщается, что вместе с ним покинули страну еще около 50 человек.

Телеведущий ранее сообщил, что прибыл в Грузию, чтобы отметить день рождения. Это было критически воспринято активистами ряда грузинских общественных организаций. Они провели акции протеста возле ресторана, где ужинал Познер с друзьями, а также возле гостиницы, где ведущий остановился.

Активисты свою реакцию объяснили тем, что ранее Познер «нанес оскорбление территориальной целостности» Грузии.

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