Финикс , США, , 11:45 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, записавший на свой счёт 45 очков.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

В настоящее время «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» идёт на 23-м месте.

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