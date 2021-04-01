Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили 710 новых случаев коронавируса, что на пять случаев меньше, чем сутками ранее. Как сообщили 1 апреля в федеральном оперштабе, за сутки выписан по выздоровлению 1101 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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«Вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется», — отмечают в городском Межведомственном совете по борьбе с COVID-19.

Суточная смертность от ковида в Петербурге немного снизилась: за 31 марта подтвержден 31 летальный случай, это на шесть смертей меньше, чем было констатировано сутками ранее.

Нарастающим итогом за время пандемии в Петербурге выявлен 395 341 случай заражения, выздоровел 348 581 человек, скончался 12 301 человек.