Москва, 1 апреля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 9169 носителей коронавируса, сообщили 1 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Отмечается, что за сутки справились с болезнью 10 247 человек, умерли 383 ковид-пациента.

Среди регионов по числу новых заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Всего в стране с начала распространения вируса выявили 4 554 264 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 129 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.