Москва, , 11:00 — REGNUM Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать «модным» диетам — это вредно», — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям. Здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка будут способствовать тому, что со временем масса тела придет в норму, подчеркнула диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями пост не рекомендован с медицинской точки зрения. Неправильно организованное питание может негативно сказаться на здоровье, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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