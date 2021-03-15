Москва, , 10:52 — REGNUM Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями пост не рекомендован с медицинской точки зрения. Неправильно организованное питание может негативно сказаться на здоровье, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова 15 марта РИА Новости

Пост — это не диета, отметила диетолог. При ухудшении самочувствия в период поста нужно обращаться к врачу. А людям из групп риска стоит проконсультироваться с врачом перед любым изменением рациона питания.

В Великий пост нельзя употреблять в пищу молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо и птицу, а рыбу и морепродукты — ограниченно. Это означает, что с пищей будет поступать значительно меньше белка, полноценного по аминокислотному составу. Запрещённую в пост пищу стоит заменить другой, содержащей достаточное количество белка растительного происхождения.

«Это различные бобовые, а также продукты из цельного зерна: хлеб из муки грубого помола, каши и гарниры из нерафинированных круп, макароны из твердых сортов пшеницы», — уточнила Стародубова.

Также можно небольшими порциями есть орехи, добавлять в пищу грибы, травы и пряности. Рыбу нужно обязательно употреблять в те дни поста, когда она разрешена.

Рекомендовано следить за балансом белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, употреблять в пищу достаточное количество овощей и фруктов. Животные жиры следует заменить растительным маслом, а вот употребление кондитерских изделий и сладких напитков, соли, солений и маринадов ограничить.

Диетолог также призвала воздержаться от жареного, а пищу принимать в три основных приёма с двумя небольшими перекусами в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта для православных христиан начался Великий пост. Он продлится до 1 мая.

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