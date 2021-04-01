Казань, , 11:07 — REGNUM Для учащихся казанских школ с 5 по 11 классы с 1 апреля повысится стоимость обедов. Как сообщает пресс-служба республиканского минобразования, данная мера является инфляционной корректировкой стоимости двух комлексов школьного питания старшеклассников.

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Так, цена на школьные обеды возрастет в среднем на 3−4 рубля. Стоимость меню на выбор составит 73 рубля (ранее 69 рублей), а комплексного обеда — 48 рублей (ранее стоил 45). Стоимость завтрака и полдника в школах останется прежней — 30 рублей.

Ученики младших классов и старшеклассники льготной категории будут питаться бесплатно. Всего горячим питанием без оплаты обеспечены 13 тыс. казанских школьников, 18% из которых учащиеся 5−11-х классов.

Последний раз стоимость питания в школах Казани менялась два года назад.

ИА REGNUM напоминает, на территории Татарии действуют 1403 общеобразовательные организации. Всего горячим питанием охвачено 436 136 обучающихся или 97,9%. Полностью горячим питанием обеспечены 209 650 учеников начальных классов, среди учащихся 5−11 классов — 231 226 человек, или 96,3%. Больше половины младшеклассников питаются дважды в день. Среди среднего и старшего звена школьников преобладает одноразовое питание.

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