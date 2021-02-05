Казань, , 10:26 — REGNUM На территории Татарии действуют 1 403 общеобразовательные организации. Около 98% учащихся в них обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

Всего горячим питанием охвачено 436 136 обучающихся или 97,9%. Полностью горячим питанием обеспечены 209 650 учеников начальных классов, среди учащихся 5−11 классов — 231 226 человек, или 96,3%. Больше половины младшеклассников питаются дважды в день. Среди среднего и старшего звена школьников преобладает одноразовое питание.

В 2020 году затраты на обеспечение учащихся горячим питанием составили 859,9 млн рублей, из них 498,7 млн рублей — федеральные средства. Поэтапный переход на горячее питание президентом РФ Владимиром Путиным поручено организовать до 1 сентября 2023 года. В Татарии за три года расходы на эти цели составят 5,8 млрд рублей. Из республиканского бюджета направят 2,6 млрд рублей, еще 3,2 млрд рублей — из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, в 57 школах Татарии сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора выявлены нарушения по организации горячего питания. Всего с начала текущего года проверено 27% учебных заведения региона. В 2021 году управлением Роспотребнадзора начата проверка по контролю за организацией питания свыше 200 тыс. младшеклассников.

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