Лас-Вегас, США, , 10:08 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Андреас Атанасиу, Лиас Андерссон, Джарет Андерсон-Долан и Алекс Иафалло

В составе «Вегаса» точными бросками отметились форвард Вильям Карлссон и защитник Ши Теодор.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западном дивизионе, на счету команды 34 очков. «Вегас» идёт на втором месте с 49 очками.

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