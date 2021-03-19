Прага, , 09:34 — REGNUM Чешская компания Skoda официально представила новый бюджетный кроссовер Kushaq. Видео с премьерой новинки размещено на YouTube-канале SKODA India.

Создана модель на недорогой платформе MQB-A0-IN. Внешне новинка выполнена в стиле прошлогоднего концепт-кара Vision IN.

По размерам Kushaq сопоставим с моделью Hyundai Creta. Длина Kushaq составляет 4221 мм, а ширина равна 1760 мм.

Модель комплектуется однолитровым турбированным двигателем мощностью 115 «лошадей» (175 Нм). Также в моторной линейке кроссовера есть турбированный силовой агрегат рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 150 л. с. (250 Нм). Крутящий момент от мотора передаётся через шестискоростную механическую трансмиссию на переднюю ось. Покупателям также будет доступна модель с роботизированной трансмиссией DSG7.

Ранее компания Skoda совместно с немецким тюнинговым ателье ABT Sportsline GmbH представила более мощную версию Scala Edition S. У этого авто максимальная производительность двигателя равна 190 «лошадей» (290 Нм).

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