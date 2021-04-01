Варшава, 1 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Польше проведено уже более 6 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает министерство здравоохранения Польши на официальной странице в соцсети Twitter.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«На данный момент в Польше было сделано 6 081 824 прививки от COVID-19, в том числе 112 503 вакцины за последние 24 часа», — говорится в сообщении.

Из указанного количества проведенных прививок, 4 062 784 были сделаны в качестве первых, а 2 019 040 — в качестве повторных.

У тех жителей Польши, кто был вакцинирован, была зарегистрирована 5 471 побочная реакция. В основном речь идет о легких побочных реакциях, как покраснение места укола, недомогание, повышение температуры тела. Ни одного летального исхода после прививки зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.