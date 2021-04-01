Москва, 1 апреля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Нефть 31 марта подешевела еще на 2%, финишировав под отметкой $63 за баррель после отскока от локальной поддержки в районе $62,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Сегодня, 1 апреля, Brent предпринимает попытки возвращения на положительную территорию, но выглядит неубедительно, особенно в ожидании вердикта ОПЕК+.

По итогам марта нефть подешевела почти на 4%, а за первый квартал набрала 22,6% в основном за счет оптимизма игроков относительно восстановления спроса по мере выхода из пандемии.

В преддверии ключевой встречи экспортеров ОПЕК+, технический комитет не дал никаких рекомендаций относительно сегодняшнего решения, оставив трейдеров без ориентиров. Более того, сам альянс ухудшил прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 300 тыс. баррелей в день.

Ограничить падение котировок помог отчет минэнерго США, который неожиданно отразил сокращение запасов сырой нефти на 900 тыс. баррелей, тогда как ожидался очередной прирост. Днем ранее API рапортовал о росте запасов почти на 4 млн баррелей.

В любом случае сейчас все внимание трейдеров направлено на ОПЕК+. От решения альянса, которое может спровоцировать краткосрочный всплеск волатильности в течение дня, будет зависеть дальнейший настрой участников рынка.

Реакция на сохранение нынешних квот обещает быть ограниченной, поскольку такой вариант развития событий уже учтен в ценах.

Стоит также отметить бычий тренд доллара, который давит на Brent. После символического отступления в среду, американская валюта снова довлеет над конкурентами, продолжая обновлять максимумы.

Если текущее восстановление нефти получит развитие, можно ожидать возвращения выше $64, однако для уверенного пробоя важной двадцатидневной скользящей средней у Brent может не хватить импульса, пока доллар уверенно растет», — считает эксперт.

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