Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 31 марта завершились снижением. Цен на нефть марки Brent упала на 1,44%, до $63,00. На азиатской и европейской сессиях цена торговалась в узком диапазоне $63,50−64,80 за баррель. Отчет минэнерго США не оказал влияния на рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 876 тыс. баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,74 млн баррелей (прогноз был +700 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей).

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки. Окончательное решение альянс примет 1 апреля.

На американской сессии снижение котировок вызвали заявления президента Франции Эммануэль Макрона. Он выступил с вечерним телеобращением к нации, в котором объявил о введении четырехнедельного общенационального карантина в стране из-за распространения британского штамма коронавируса. Цена снизилась с $64,55 до $62,51 за баррель.

Сегодня, 1 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $63,02. Рынок нефти ждёт окончательного решения ОПЕК+ и следит за динамикой доллара перед предстоящим отчетом по американскому рынку труда 2 апреля.

Из-за падения до $62,51, техническая картина стала медвежьей. Для нефти марки Brent появились риски сходить к уровню $60 за баррель.

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