Тбилиси, 1 апреля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Российского телеведущего Владимира Познера, посетившего Грузию, оштрафовали за нарушение правил карантина. Об этом 1 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

В ведомстве рассказали журналистам, что также было оштрафовано большинство тех, кто сопровождал Познера в его поездке.

«Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина, в соответствии со статьей 42 (10) Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовали 32 лица», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Познер с друзьями в ночь на 1 апреля отмечал свой день рождения в одном из ресторанов в Тбилиси. В Грузии с 21:00 до 05:00 действует комендантский час.

Напомним, визит Познера в Грузию сопровождался акциями протеста местных активистов. Протестующие объяснили свою реакцию тем, что российский телеведущий «нанес оскорбление территориальной целостности» Грузии.