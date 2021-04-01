Денвер, США, , 09:59 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Йоонас Донской, по дублю сделали Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. Ещё по шайбе забросили Пьер-Эдуар Белльмар и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Майкл Бантинг, Оливер Экман-Ларссон и Конор Гарланд.

В настоящее время «Колорадо» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Аризона» идёт на пятом месте с 37 очками.

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