Виннипег, Канада, , 09:52 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Остон Мэттьюс, Зак Хайман и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев отдал результативную передачу.

В составе «Виннипега» единственный гол забил защитник Джош Моррисси.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 49 очков. «Виннипег» идёт на втором месте с 46 очками.

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