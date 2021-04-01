Севилья, Испания, , 09:15 — REGNUM Сборная Испании одержала победу над командой Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе испанской команды голы забили полузащитник Даниэль Ольмо и нападающие Ферран Торрес и Жерар Морено. У сборной Косово отличился хавбек Бесар Халими.

На сегодняшний день в группе В лидирует сборная Испании, набравшая семь очков. Далее идут команды Швеции (6), Греции (2), Грузии (1) и Косово (0).

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