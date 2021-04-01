Вильнюс, , 09:01 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Литвы в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе итальянской команды голы забили полузащитник Стефано Сенси и нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день в группе С лидирует сборная Италии, набравшая девять очков. Далее идут команды Швейцарии (6), Северной Ирландии (1), Болгарии (1) и Литвы (0).

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