Дуйсбург, Германия, , 08:46 — REGNUM Сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев. На 63-й минуте полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

Победный мяч забил на 85-й минуте хавбек сборной Северной Македонии Элиф Элмас.

На сегодняшний день в группе J лидирует сборная Армении, набравшая девять очков. Далее идут команды Северной Македонии (6), Германии (6), Румынии (3), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

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