Люксембург, , 09:16 — REGNUM Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш. На 45-й минуте форвард португальской команды Диогу Жота восстановил равновесие в счёте.

Во втором тайме португальцы забили два гола. Отличились капитан команды Криштиану Роналду на 50-й минуте и хавбек Жоау Палинья на 80-й.

На сегодняшний день в группе А лидируют сборные Португалии и Сербии, набравшие по семь очков. Далее идут команды Люксембурга (3), Ирландии (0) и Азербайджана (0).

Читайте также: Сборная Чехии проиграла Уэльсу в матче отбора ЧМ-2022