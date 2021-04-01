Киев, , 08:44 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 17 569 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 5160 человек, 421 пациент скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения подтверждено в Одесской области и Киеве — 1305 и 1150 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 691 737 случаев заражения, скончались 33 246 пациентов.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 11 226 новых случаев заражения, от последствий COVID-19 скончались 407 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля в Киеве будет введён жёсткий карантин. Он продлится минимум до 16 апреля.

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